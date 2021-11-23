Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Bayern Münih: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Dinamo Kiev Bayern Münih: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Bayern Münih, Dinamo Kiev deplasmanındaydı. Alman devi, Kiev'den 2-1'lik galbiyetle ayrıldı. Bayern Münih adına maçın gollerini Lewandowski ve Coman kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 22:41
Dinamo Kiev Bayern Münih: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Dinamo Kiev sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleye, Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskiy, Pena ve Skhurin ilk 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Neuer, Pavard, Nianzou, Hernandez, Davies, Goretzka, Tolisso, Sane, Müller, Coman ve Lewandowski ilk 11'iyle sahada yer aldı.

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in yönettiği zorlu karşılaşmayı Alman ekibi 2-1 kazandı.

Bir üst tura çıkmayı garantileyen ve bu maça o rahatlıkla çıkan Bayern'de, galibiyeti getiren goller, 14'te Lewandowski ve 42'de Coman'dan geldi.

Kiev'in tek sayısı ise 70'te Denis Harmaş'tan geldi.

Bayern, grupta 15 puana yükselirken, Kiev 1 puanda kaldı.

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