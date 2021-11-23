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Chelsea Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea Juventus maçı: UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Chelsea, sahasında Juventus ile kozlarını paylaşacak. 12 puanla lider konumda bulunan Juventus ve 9 puanla 2. sırada bulunan Chelsea bu maçı kazanarak önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Peki, Chelsea - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea - Juventus maçına dair tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı haberimizde....

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 11:40
Chelsea Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Chelsea, sahasında Juventus ile kozlarını paylaşacak. 12 puanla lider konumda bulunan Juventus ve 9 puanla 2. sırada bulunan Chelsea bu zorlu karşılaşmayı kazanarak önemli bir avantaj yakalamak istiyor.

CHELSEA JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy; Rudiger, Christensen, Silva; James, Jorginho, Kante, Alonso; Hudson-Odoi, Mount; Havertz

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa

CHELSEA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Chelsea ile Juventus bugün saat 23.00'te başlayacak mücadelede kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

CHELSEA - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea - Juventus maçını izlemek için EXXEN kullanıcı olmalısınız.

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