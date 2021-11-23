Chelsea-Juventus maçı canlı anlatım (Chelsea-Juventus canlı izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Chelsea, sahasında Juventus ile kozlarını paylaşıyor. 12 puanla lider konumda bulunan Juventus ve 9 puanla 2. sırada bulunan Chelsea bu zorlu karşılaşmayı kazanarak önemli bir avantaj yakalamak istiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CHELSEA JUVENTUS MAÇI İLK 11'LERİ

CHELSEA: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Pulisic, Hudson-Odoi, Ziyech

&NBSP;JUVENTUS: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, McKennie, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Morata

CHELSEA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'te çalan Chelsea-Juventus maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanıyor.