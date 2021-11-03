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Sporting Lizbon - Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimi Beşiktaş C Grubu'ndaki 4. maçında Portekiz ekibi Sportin Lizbon'a konuk oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmanın 30. dakikasında penaltı kazanarak temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçti. İşte o pozisyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2021 Çarşamba 23:39 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021 Çarşamba 23:53
Sporting Lizbon - Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. hafta mücadelesinde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un konuğu oldu.

Gruptan çıkabilmek adına kritik öneme sahip mücadele hızlı başlarken ev sahibi ekip karşılaşmanın 30. dakikasında penaltı kazandı.

Savunmanın arkasına atılan topa Pedro Goncalves hareketlendi. Rıdvan ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Goncalves'in kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı.

İşte o anlar... (Görüntü Exxen'den alınmıştır)

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