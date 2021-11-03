Sporting Lizbon - Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. hafta mücadelesinde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un konuğu oldu.
Gruptan çıkabilmek adına kritik öneme sahip mücadele hızlı başlarken ev sahibi ekip karşılaşmanın 30. dakikasında penaltı kazandı.
Savunmanın arkasına atılan topa Pedro Goncalves hareketlendi. Rıdvan ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
Goncalves'in kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı.
İşte o anlar... (Görüntü Exxen'den alınmıştır)