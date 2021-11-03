Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Atletico Madrid: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool-Atletico Madrid: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu 4. maçında Liverpool sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadele 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 00:53 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 00:55
Liverpool-Atletico Madrid: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Liverpool ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0 İngiliz ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Atletico Madrid'de Felipe karşılaşmanın 36. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Liverpool'un golleri Diogo Jota ve Sadio Mane'den gelirken, 48. dakikada kaydedilen gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu skorla Liverpool puanını 12'ye yükseltirken, Atletico Madrid 4 puanda kaldı.

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