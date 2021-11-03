Liverpool-Atletico Madrid: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Liverpool ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0 İngiliz ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Atletico Madrid'de Felipe karşılaşmanın 36. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Liverpool'un golleri Diogo Jota ve Sadio Mane'den gelirken, 48. dakikada kaydedilen gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu skorla Liverpool puanını 12'ye yükseltirken, Atletico Madrid 4 puanda kaldı.