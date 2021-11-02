Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus-Zenit maçı CANLI

Juventus-Zenit maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Zenit'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 22:48
Juventus-Zenit maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H Grubu 4. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Zenit ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

JUVENTUS-ZENIT İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi, Dybala, Morata

Zenit: Kritsyuk, Karavaev, Lovren, Chistyakov, Rakitsky, Sutormin, Barrios, Wendel, Mostovoy, Azmoun, Claudinho

JUVENTUS - ZENIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'te çalan Juventus - Zenit maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

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