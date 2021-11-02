Juventus-Zenit maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H Grubu 4. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Zenit ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
JUVENTUS-ZENIT İLK 11'LER
Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi, Dybala, Morata
Zenit: Kritsyuk, Karavaev, Lovren, Chistyakov, Rakitsky, Sutormin, Barrios, Wendel, Mostovoy, Azmoun, Claudinho
JUVENTUS - ZENIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 23.00'te çalan Juventus - Zenit maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.