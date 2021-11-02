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Dynamo Kiev Barcelona maçı CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dynamo Kiev sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 22:54 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 23:01
Dynamo Kiev Barcelona maçı CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E Grubu 4. hafta mücadelesinde Dynamo Kiev sahasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

DYNAMO KIEV-BARCELONA İLK 11'LER

Dynamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Garmash, Buyalskiy, De Pena; Tsygankov

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Eric García, Jordi Alba; Nico, Busquets, De Jong; Gavi, Depay, Ansu Fati

DYNAMO KIEV - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'te çalan Dynamo Kiev - Barcelona maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

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