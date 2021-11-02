Dinamo Kiev 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu.

Devler Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmayı Barcelona, 70. dakikada Ansu Fati'nin attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP BENFICA!

Bu sonuçla Barcelona, puanını 6'ya çıkardı ve 4 puanı bulunan Benfica'yı geride bıraktı. Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçlarda Benfica ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev ise sahasında bu kez Bayern Münih'i ağırlayacak.