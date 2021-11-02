Bayern Münih Benfica maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Bayern Münih, E Grubu 4. maçında sahasında Benfica'yı konuk ediyor. İki takım da kazanarak grupta avantaj yakalama peşinde.

İLK 11'LER



Bayern Münih: Neuer, Pavard, Nianzou, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sane, Coman; Lewandowski

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Verissimo, Otamendi, Morato, Meite, Joao Mario, Grimaldo, Pizzi, Yaremchuk, Everton

BAYERN MÜNİH - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Benfica maçı saat 23:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.