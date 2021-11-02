Atalanta Manchester United maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Manchester United, F Grubu 4. maçında deplasmanda Atalanta'ya konuk oluyor. İki takım da kazanarak grupta avantaj yakalama peşinde.





İLK 11'LER



Atalanta: Musso, De Roon, Merih Demiral, Palomino, Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle, Pasalic, Ilicic, Zapata

Man United: De Gea, Bailly, Varane, Maguire, Wan-Bissaka, Shaw, Pogba, McTominay, Fernandes, Ronaldo, Rashford

ATALANTA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atalanta - Manchester United maçı saat 23:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.