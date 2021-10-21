Son dakika spor haberi: Merih Demiral ne yapsın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün milli yıldızlarımız sahnedeydi. Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, F Grubu'ndaki mücadelede Manchester United'a 2-0'dan 3-2 kaybetti. Maça ilk 11'de başlayan Merih, ilk yarıda eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya nefes aldırmadı, bir de gol attı. 15'te Pasalic ile 1-0 öne geçen Atalanta, 28'de Merih Demiral'ın golüyle 2-0'ı buldu. İlk yarı sonunda baldırından sakatlanan Merih oyundan çıkmak zorunda kaldı. Milli yıldızımızın çıkışı Atalanta'yı derinden sarstı. ManU ikinci yarıda fırtına gibi esti. 53'te Marcus Rashford, 75'te Harry Maguire ve 81'de Cristano Ronaldo'nun golleriyle 2-0'dan müthiş bir geri dönüşe imza atan Manchester United, evinde 3-2 galip geldi ve liderliğe yükseldi.

LILLE, SEVILLA İLE BERABERE

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille ise G Grubu'ndaki mücadelede Sevilla ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesinde bekleyen Yusuf ise şans bulamadı.