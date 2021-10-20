Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi SPOR HABERİ - Simeone'den maç sonu flaş hareket! Soyunma odasına koştu ve...

SPOR HABERİ - Simeone'den maç sonu flaş hareket! Soyunma odasına koştu ve...

Spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. B Grubu 3. maçında Atletico Madrid'in Liverpool'a evinde 3-2 kaybettiği maçın ardından ilginç görüntüler yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Diego Simeone, Klopp'un elini sıkmadan soyunma odasına koştu. İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:34
SPOR HABERİ - Simeone'den maç sonu flaş hareket! Soyunma odasına koştu ve...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid konuk ettiği Liverpool'a 3-2 mağlup oldu ve 4 puanda kalarak liderlik şansını mucizelere bıraktı.

Gergin geçen maçın ardından ise ilginç görüntüler yaşandı.

Atl. Madrid teknik direktörü Diego Simeone, maç sonunda Klopp'un elini sıkmadan soyunma odasına koştu. Liverpool menajeri Klopp, "Bir dahaki sefer birbirimizi gördüğümüzde kesinlikle el sıkışacağız" dedi.

İşte o anlar:

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