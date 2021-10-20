SPOR HABERİ - Simeone'den maç sonu flaş hareket! Soyunma odasına koştu ve...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid konuk ettiği Liverpool'a 3-2 mağlup oldu ve 4 puanda kalarak liderlik şansını mucizelere bıraktı.

Gergin geçen maçın ardından ise ilginç görüntüler yaşandı.

Atl. Madrid teknik direktörü Diego Simeone, maç sonunda Klopp'un elini sıkmadan soyunma odasına koştu. Liverpool menajeri Klopp, "Bir dahaki sefer birbirimizi gördüğümüzde kesinlikle el sıkışacağız" dedi.

İşte o anlar: