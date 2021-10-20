Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ronaldo ile Merih Demiral karşı karşıya | Manchester United Atalanta maçı canlı izle

Ronaldo ile Merih Demiral karşı karşıya | Manchester United Atalanta maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grupların 3. maçında Cristiano Ronaldo'lu Manchester United Merih Demiral'lı Atalanta'yı konuk ediyor. Old Traford'da oynanan karşılaşma saat 22.00'de başladı. Manchester United Atalanta maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 21:58
Ronaldo ile Merih Demiral karşı karşıya | Manchester United Atalanta maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grupların 3. maçında Cristiano Ronaldo'lu Manchester United Merih Demiral'lı Atalanta'yı konuk ediyor.

Old Traford'da oynanan karşılaşma saat 22.00'de başladı.

Manchester United Atalanta maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;



İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo

Atalanta: Musso, Zappacosta, Palomino, Merih Demiral, Maehle, Freuler, De Roon, Pasalic, Ilicic, Koopmeiners, Muriel.

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