Ronaldo ile Merih Demiral karşı karşıya | Manchester United Atalanta maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grupların 3. maçında Cristiano Ronaldo'lu Manchester United Merih Demiral'lı Atalanta'yı konuk ediyor.
Old Traford'da oynanan karşılaşma saat 22.00'de başladı.
Manchester United Atalanta maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo
Atalanta: Musso, Zappacosta, Palomino, Merih Demiral, Maehle, Freuler, De Roon, Pasalic, Ilicic, Koopmeiners, Muriel.