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Lille Sevilla maçı CANLI | Şampiyonlar Ligi maçı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille sahasında Sevilla'yı konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi Lille G grubunda 1 puanla son sırada yer alırken konuk takım Sevilla ise 2 puanla grup ikincisi. Lille - Sevilla maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 22:03
Lille Sevilla maçı CANLI | Şampiyonlar Ligi maçı izle

Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla'yı ağırlıyor. Lille - Sevilla maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

LILLE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in Sevilla'yı konuk ettiği maç 22.00'de başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

LILLE - SEVILLA MAÇI 11'LERİ
LILLE - Grbic, Zeki, Tiago, Fonte, Reinildo, David, Onana, Andre, Bamba, Sanchez, Burak
SEVILLA - Bono, Navas, Carlos, Rekik, Acuna, Delaney, Fernando, Torres, Ocampos, Rafa, Suso

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