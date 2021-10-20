Lille Sevilla maçı CANLI | Şampiyonlar Ligi maçı izle

Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla'yı ağırlıyor. Lille - Sevilla maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





LILLE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in Sevilla'yı konuk ettiği maç 22.00'de başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

LILLE - SEVILLA MAÇI 11'LERİ

LILLE - Grbic, Zeki, Tiago, Fonte, Reinildo, David, Onana, Andre, Bamba, Sanchez, Burak

SEVILLA - Bono, Navas, Carlos, Rekik, Acuna, Delaney, Fernando, Torres, Ocampos, Rafa, Suso