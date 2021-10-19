Devler sahnede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bugün başlıyor. Avrupa'nın devleri, gruplardan çıkma yolunda önemli karşılaşmalar oynayacak. Saat 19.45'te Club Brugge, Manchester City'yi ağırlayacak. 22.00'de başlayacak diğer maçlar arasında tüm gözler ise Atletico Madrid-Liverpool kapışmasında olacak. Günün diğer karşılaşmaları şöyle: PSGLeipzig, Porto-Milan, Ajax-Borussia Dortmund, Shakhtar -Real Madrid, Inter-Sheriff. Devler Ligi'nde yarının programı ise şöyle: Barcelona- D.Kiev, Benfica-B.Münih, M.United-Atalanta, Young Boys-Villarreal, Salzburg-Wolfsburg, Lille-Sevilla, Chelsea-Malmö, Zenit-Juventus.