Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Devler sahnede

Devler sahnede

Şampiyonlar Ligi’nde bugün müthiş maçlar oynanacak Tüm gözler A.Madrid-Liverpool randevusunda olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 06:50
Devler sahnede
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bugün başlıyor. Avrupa'nın devleri, gruplardan çıkma yolunda önemli karşılaşmalar oynayacak. Saat 19.45'te Club Brugge, Manchester City'yi ağırlayacak. 22.00'de başlayacak diğer maçlar arasında tüm gözler ise Atletico Madrid-Liverpool kapışmasında olacak. Günün diğer karşılaşmaları şöyle: PSGLeipzig, Porto-Milan, Ajax-Borussia Dortmund, Shakhtar -Real Madrid, Inter-Sheriff. Devler Ligi'nde yarının programı ise şöyle: Barcelona- D.Kiev, Benfica-B.Münih, M.United-Atalanta, Young Boys-Villarreal, Salzburg-Wolfsburg, Lille-Sevilla, Chelsea-Malmö, Zenit-Juventus.
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