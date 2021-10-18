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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası 19 Ekim Salı günü başlayacak. Turnuvadaki tek temsilcimiz Beşiktaş, saat 19.45'te Vodafone Park'ta Portekiz'in Sporting Lizbon takımını ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:19
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası 19 Ekim Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. hafta karşılaşmaları, 19 Ekim Salı ve 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Puansız ayrıldığı ilk iki karşılaşma sonunda C grubunun 3. sırasında yer alan Beşiktaş, saat 19.45'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.

Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19 Ekim Salı

19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)

20 Ekim Çarşamba:

19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)

22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)

22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)



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