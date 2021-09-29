Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi RB Salzburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Salzburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Salzburg ile Lille karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Salzburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:53
RB Salzburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB SALZBURG - LILLE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Salzburg ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, RB Salzburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB SALZBURG - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Salzburg - Lille maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

RB SALZBURG - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Salzburg: Kohn; Kristensen, Onguene, Bernardo, Ulmer; Sucic, Camara, Siewald; Aaronson; Adeyemi, Sesko

Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Andre, Xeka, Gomes; David, Burak Yılmaz

SON DAKİKA