RB Salzburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB SALZBURG - LILLE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Salzburg ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, RB Salzburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB SALZBURG - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Salzburg - Lille maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

RB SALZBURG - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Salzburg: Kohn; Kristensen, Onguene, Bernardo, Ulmer; Sucic, Camara, Siewald; Aaronson; Adeyemi, Sesko

Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Andre, Xeka, Gomes; David, Burak Yılmaz