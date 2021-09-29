Juventus - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

JUVENTUS - CHELSEA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Juventus ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Juventus - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Chelsea maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Perin; Danilo, Chiellini, Bonucci, Sandro; Bentancur, Locatelli, Ramsey; Chiesa, Kean, Kulusevski

Chelsea: Mendy; Christensen, T. Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Lukaku, Werner