Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Juventus ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:53
Juventus - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

JUVENTUS - CHELSEA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Juventus ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Juventus - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Chelsea maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Perin; Danilo, Chiellini, Bonucci, Sandro; Bentancur, Locatelli, Ramsey; Chiesa, Kean, Kulusevski

Chelsea: Mendy; Christensen, T. Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Lukaku, Werner

SON DAKİKA