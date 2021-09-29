Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica Barcelona 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Yusuf Demir yedekte bekledi

Benfica Barcelona 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Yusuf Demir yedekte bekledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E Grubu ikinci maçında Benfica sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Benfica'ya galibiyeti getiren goller Darwin Nunez (2) ve Rafa Silva'dan geldi. Barcelona'da Eric Garcia 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir ise yedek soyunduğu maçta görev almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 00:10
Benfica Barcelona 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Yusuf Demir yedekte bekledi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol temsilcisi Barcelona, Estadio de Luz'da kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 3 ve 79. dakikalarda penaltıdan Darwin Nunez ve 69. dakikada Rafa Silva'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Barcelona forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, yedek kulübesinde başladığı maçta görev almadı.

Barcelona'da Eric Garcia, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla gruptaki ikinci maçından da yenilgiyle ayrılan ve puanı bulunmayan Barcelona, son sırada kaldı. Gruptaki ilk galibiyetini alan Benfica ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.

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