Bayern Münih-Dinamo Kiev maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BAYERN MUNIH - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 22.00'de çalan Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.
BAYERN MUNIH - DINAMO KIEV MAÇI İLK 11'LERİ
Bayern Münih: Neuer, Süle, Upamecano, Lucas Hernandez, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane, Lewandowski
Dinamo Kiev: Bushchan, Andriyevskiy, Tymchyk, Syrota, Mykolenko, Shaparenko, Sydorchuk, Garmash, Tsygankov, Shabanov, De Pena