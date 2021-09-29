Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Dinamo Kiev maçı CANLI

Bayern Münih-Dinamo Kiev maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nin ikinci haftasında Bayern Münih ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:54
Bayern Münih-Dinamo Kiev maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BAYERN MUNIH - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 22.00'de çalan Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

BAYERN MUNIH - DINAMO KIEV MAÇI İLK 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Süle, Upamecano, Lucas Hernandez, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane, Lewandowski

Dinamo Kiev: Bushchan, Andriyevskiy, Tymchyk, Syrota, Mykolenko, Shaparenko, Sydorchuk, Garmash, Tsygankov, Shabanov, De Pena

SON DAKİKA