Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Young Boys maçı CANLI

Atalanta-Young Boys maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nin 2. haftasında Atalanta ile Young Boys karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 19:46 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 19:56
Atalanta-Young Boys maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Atalanta ile Young Boys kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ATALANTA - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.45'te çalan Atalanta - Young Boys maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

ATALANTA - YOUNG BOYS MAÇI İLK 11'LERİ

Atalanta: Musso; Toloi, Merih, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Martins, Aebischer, Sierro; Elia, Siebatcheu

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