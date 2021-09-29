Atalanta-Young Boys maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Atalanta ile Young Boys kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ATALANTA - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 19.45'te çalan Atalanta - Young Boys maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.
ATALANTA - YOUNG BOYS MAÇI İLK 11'LERİ
Atalanta: Musso; Toloi, Merih, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata
Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Martins, Aebischer, Sierro; Elia, Siebatcheu