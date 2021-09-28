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Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Messi, Mbappe, Neymar, Sergio Ramos gibi yıldızların yer aldığı Paris Saint Germain, Pep Guardiola'nın güçlü ekibi Manchester City'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:10
Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFAŞampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paris Saint Germain ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı 28 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes, Herrera; Draxler, Mbappe, Neymar

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; B. Silva, Fernandinho, De Bruyne; Mahrez, Torres, Grealish

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