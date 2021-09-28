Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFAŞampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paris Saint Germain ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı 28 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes, Herrera; Draxler, Mbappe, Neymar

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; B. Silva, Fernandinho, De Bruyne; Mahrez, Torres, Grealish