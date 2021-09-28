Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Manchester City maçı CANLI

PSG - Manchester City maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Messi, Mbappe, Neymar, Sergio Ramos gibi yıldızların yer aldığı Paris Saint Germain, Pep Guardiola'nın güçlü ekibi Manchester City'i konuk ediyor. Paris Saint Germain - Manchester City maçın haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 22:09
PSG - Manchester City maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor.

Saat 22.00'da başlayan karşılaşmada Paris Saint Germain sahasında Manchester City'i konuk ediyor.

İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Paris Siant Germain - Manchester City maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Mbappe, Neymar

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Grealish

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