PSG - Manchester City maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor.

Saat 22.00'da başlayan karşılaşmada Paris Saint Germain sahasında Manchester City'i konuk ediyor.

İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Paris Siant Germain - Manchester City maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.



İLK 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Mbappe, Neymar

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Grealish