Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 11:09
Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dortmund ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - SPORTING LIZBON MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dortmund - Sporting Lizbon maçı 28 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

DORTMUND - SPORTING LIZBON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Dahoud, Witsel; Malen, Haaland, Hazard

Sporting Lizbon: Adan; Neto, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Vinagre; Sarabia, Paulinho, Santos

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