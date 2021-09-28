Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

DORTMUND - SPORTING LIZBON MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dortmund ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - SPORTING LIZBON MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dortmund - Sporting Lizbon maçı 28 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

DORTMUND - SPORTING LIZBON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Dahoud, Witsel; Malen, Haaland, Hazard

Sporting Lizbon: Adan; Neto, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Vinagre; Sarabia, Paulinho, Santos