Borussia Dortmund Sporting Lizbon | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor.

Saat 22.00'da başlayan karşılaşmada Milan sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Beşiktaş'ın grubunda bulunan iki takımdan Borussia Dortmund ilk maçında temsilcimizi mağlup ederken Sporting Lizbon sahasında Ajax'a farklı mağlup olmuştu.

İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı Milan Atletico Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

B. Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel; Bellingham, Dahoud, Reus, Hazard, Malen

Sporting: Adan, Neto, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Reis; Sarabia, Paulinho, Tiago Tomas