Milan Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
B grubu ikinci maçında Milan sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
San Siro'da oynanacak zorlu karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır yönetecek.
Milan ilk karşılaşmada Liverpool'a 1-0'lık skorla boyun eğmişti. Atletico Madrid de Portekiz temsilcisi Porto ile 0-0 berabere kalmıştı.
MILAN – ATLETICO MADRID UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Milan – Atletico Madrid maçı 28 Eylül Salı günü saat 22.00'de (TSİ) oynanacak. Müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Milan'da Plizzari, Krunic, Bakayoko, Zlatan Ibrahimoviç sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek
Atletico Madrid'de ise Lemar dışında eksik bulunmuyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Maldini, Diaz, Rebic, Giroud
Atletico Madrid: Oblak, Gimenez, Hermoso, Savic, Kondogbia, Koke, Llorente, Trippier, Carrasco, Griezmann, SuArez
İSTATİSTİKLER
- Milan ile Atletico Madrid, İspanyol ekibinin iki maçı da kazandığı 2013/14 Şampiyonlar Ligi ikinci tur eşleşmesinden bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor.
- Diego Simeone yönetiminde İtalyan takımlarıyla altıncı maçına çıkmaya hazırlanan Atletico Madrid, daha önceki beş karşılaşmanın ilkinde Milan'ı 1-0 mağlup etti (Şubat 2014) ancak son dört maçta gol atamadı (2B 2M).
- Avrupa kupalarında İspanyol takımlarına rakip olduğu son 17 maçın sadece birini kazanan Milan (7B 9M), Şubat 2013'teki Barcelona galibiyetinden bu yana rakiplerini mağlup edemiyor.
- Atletico Madrid, Diego Simeone göreve geldikten sonra ikinci kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı ilk iki grup maçını galibiyetsiz geçme tehlikesiyle karşı karşıya (2017/18'de 1B 1M).
- Avrupa kupalarında çıktığı son 10 iç saha maçının sadece birinde gol yemeyen Milan (3-0 vs Sparta Prag), bu karşılaşmaların tamamını Avrupa Ligi'nde oynadı. İtalyan ekibi, Şubat 2014'te 1-0 kaybettiği Atletico Madrid maçından bu yana bu turnuvada ilk kez seyircisi önüne çıkmaya hazırlanıyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son dokuz deplasman maçının beşini kaybeden Atletico Madrid (3G 1B), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 18 karşılaşmada almıştı (6G 7B).
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı son altı maçın beşinde gol atan Milan santrforu Zlatan Ibrahimovic (5 gol), Nisan 2016'daki Manchester City karşılaşmasından bu yana bu turnuvada ilk kez sahne almaya hazırlanıyor.
- Atletico Madrid formasıyla Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan oyuncu olan Antoine Griezmann (21), İspanyol kulübü adına deplasmanda rakip fileleri en çok havalandıran isim olmak için sahaya çıkıyor (5).
- Brahim Diaz, Zlatan Ibrahimovic'ten (Eylül 2010) bu yana Milan formasıyla çıktığı ilk iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan ilk oyuncu olabilir.
- İlk hafta maçında Porto kalesine sadece altı şut gönderen ve 0.3'lük gol beklentisi (xG) yakalayan Atletico Madrid, Mayıs 2017'deki Real Madrid karşılaşmasından bu yana iki alanda da en düşük sayılarında kaldı.