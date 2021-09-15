Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

MANCHESTER CITY - RB LEIPZIG MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. A grubu ilk maçında Manchester City ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER CITY - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - RB Leipzig maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.