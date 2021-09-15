Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu ilk maçında Manchester City sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:16 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:16
Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. A grubu ilk maçında Manchester City ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - RB Leipzig maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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