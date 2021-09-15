Club Brugge - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

CLUB BRUGGE - PSG MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. A grubu ilk maçında Club Brugge ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

CLUB BRUGGE - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Paris Saint Germain maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.