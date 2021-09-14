Lille Wolfsburg maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/2022 sezonu salı günü oynanan maçlarla start aldı. TSİ 22.00'de başlayan mücadelede milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, G Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Lille - Wolfsburg maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
LILLE - WOLFSBURG İLK 11'LER
Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Ikone, Xeka, Andre, Gomes, Burak Yılmaz, David
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Guilavogui, Arnold, Steffen, Philipp, Baku, Weghorst