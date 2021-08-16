Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları hangi gün? Saat kaçta? İşte detaylar!

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları hangi gün? Saat kaçta? İşte detaylar!

Son dakika spor haberi:  UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçları, 17 Ağustos Salı ve 18 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Play-off turunda oynanacak karşılaşmaların hepsi TSİ 22.00'de başlayacak. Play-off turu rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos günleri oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:17
Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları hangi gün? Saat kaçta? İşte detaylar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, 17 Ağustos Salı ve 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 24-25 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

17 AĞUSTOS SALI

Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka)

18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)

Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)

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