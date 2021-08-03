Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları oynandı! İşte toplu sonuçlar

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları oynandı! İşte toplu sonuçlar

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 7 maç yapıldı. İşte toplu sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:03
Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları oynandı! İşte toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya) - Monaco (Fransa): 0-2

Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya): 2-1

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

PSV Eindhoven (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-0

CFR Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

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