Olympiakos Ludogorets 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadelede İskoç hakem Bobby Madden düdük çaldı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip Ludogorets, 50. dakikada Kiril Despodov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Olympiakos'ta Aguibou Camara 87. dakikada sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.