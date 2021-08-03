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Olympiakos Ludogorets 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. eleme turu ilk maçında Olympiakos sahasında Ludogorets ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Olympiakos'un golünü Aguibou Camara kaydetti. Ludogorets'in golü Kiril Despodov'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:24
Olympiakos Ludogorets 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadelede İskoç hakem Bobby Madden düdük çaldı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip Ludogorets, 50. dakikada Kiril Despodov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Olympiakos'ta Aguibou Camara 87. dakikada sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

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