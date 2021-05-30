Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyon Chelsea!

Şampiyon !

UEFA 'nde dün akşam oynanan final mücadelesinde 'i 1-0 mağlup eden şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Şampiyon Chelsea!
UEFA 'nde dün akşam oynanan final mücadelesinde 'i 1-0 mağlup eden şampiyonluğa ulaştı. 'in şehrinde oynanan ve 14 bin kişinin tribünden izlediği mücadelede Chelsea'nin galibiyet golünü 42. dakikada kaydetti. Maviler, 'den sonra ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinden hayal kırıklığıyla ayrıldı. Bu arada, 'nde son üç kupayı hocalar (, ve ) kazandı
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