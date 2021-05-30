Şampiyon Chelsea!

UEFAŞampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan final mücadelesinde Manchester City'i 1-0 mağlup eden Chelsea şampiyonluğa ulaştı. Portekiz'in Porto şehrinde oynanan ve 14 bin kişinin tribünden izlediği mücadelede Chelsea'nin galibiyet golünü 42. dakikada Kai Havertz kaydetti. Maviler, 2012'den sonra ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinden hayal kırıklığıyla ayrıldı. Bu arada, Devler Ligi'nde son üç kupayı Alman hocalar (Klopp, Flick ve Tuchel) kazandı