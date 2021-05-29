Manchester City-Chelsea maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Chelsea Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

MANCHESTER CITY-CHELSEA İLK 11'LER

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, Mahrez, Foden, Sterling

Manchester City'nin yedek kulübesi: Steffen, Carson, Ake, Jesus, Agüero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Fernandinho, Cancelo, Garcia.

CHELSEA: Mendy, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Werner, Havertz

Chelsea'nin yedek kulübesi: Kepa, Alonso, Christensen, Pulisic, Caballero, Zouma, Kovacic, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, Emerson Palmieri.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

-Estadio do Dragao'da oynanacak dev maçta yaklaşık 17500 taraftar tribündeki yerlerini alacak.

-İki takımın bu sezon Premier Lig'de oynadıkları ilk maçı Manchester City deplasmanda 3-1 kazandı. Tuchel, takımın başına geçtikten sonra ise Chelsea, Manchester City'i önce FA Kupası yarı finalinde 1-0; sonra da ligde 2-1 mağlup etti.

-Chelsea ise Sevilla, Krasnodar ve Rennes ile mücadele ettiği grubu 14 puanla lider tamamladıktan sonra sırasıyla Atletico Madrid, Porto ve Real Madrid'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

-Manchester City, Porto, Olympiakos ve Marsilya ile mücadele ettiği grubu 16 puanla ilk sırada tamamladıktan sonra sırasıyla Mönchengladbach, Dortmund ve PSG'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

Chelsea savunmacısı Thiago Silva, geçen sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Turnuva tarihinde üst üste iki sezon iki farklı takım adına finalde boy gösteren dört oyuncu var: Marcel Desailly (1993; Marsilya & 1994; Milan), Paulo Sousa (1996; Juventus & 1997; Borussia Dortmund), Samuel Eto'o (2009; Barcelona & 2010; Inter) ve Alvaro Morata (2014; Real Madrid & 2015; Juventus).

@OptaCan: Kevin De Bruyne ve Riyad Mahrez, Alfredo Di Stefano ile Ferenc Puskas'ın (1959'da Real Madrid) ardından bir Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi sezonunda hem çeyrek final, hem yarı final, hem de final aşamasında gol atmayı başaran ilk takım arkadaşları olabilmek için sahaya çıkıyor.

@OptaCan: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 maçın sekizinde gol yemeyen Chelsea kalecisi Edouard Mendy, tek sezonda daha fazla gole kapama yapan iki ismi yakalamak istiyor: Santiago Canizares (2000/01'de 9 maç) & Keylor Navas (2015/16'da 9 maç).

@OptaCan: Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde en fazla resmi maç yenilgisi aldığı rakibi Chelsea (7). Rakibine karşı çıktığı son iki resmi karşılaşmayı kaybeden Guardiola, bugüne kadar sadece iki takıma karşı üç maçlık mağlubiyet serisi yaşadı: Real Madrid (2012-14) & Liverpool (2018).

@OptaCan: Geçen sezon PSG'yi finale çıkaran Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Lig tarihinde üst üste iki sezon iki farklı takımla final gören ilk çalıştırıcı oldu. Turnuva tarihinde üst üste iki sezon final kaybeden iki teknik adam var: Marcello Lippi (Juventus; 1997 & 1998) & Hector Cuper (Valencia; 2000 & 2001).

@OptaCan: Manchester City Menajeri Pep Guardiola (2009 & 2011), Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazanan üçüncü teknik direktör olmak istiyor: Carlo Ancelotti (2003, 2007 & 2014) & Zinedine Zidane (2016, 2017 & 2018).

@OptaCan: 1970 Kupa Galipleri Kupası finalinde Gornik Zabrze'yi 2-1 mağlup eden Manchester City'nin, Avrupa arenasındaki 51 yıllık final hasreti son buluyor. Bugüne kadar iki final arasında en uzun süre bekleyen ekip, 1964 Kupa Galipleri Kupası ve 2005 UEFA Kupası finallerinde boy gösteren Sporting'di (41 yıl).

@OptaCan: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç kazanan Manchester City, Real Madrid'e ait turnuva rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor (2001/02'de 12).

@OptaCan: 2005/06'dan (Arsenal; 2 & Barcelona; 4) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda dört ya da daha az gol yiyen iki takım finale yükseldi (Chelsea; 4 & Manchester City; 4).

@OptaCan: Mayıs ayında Premier Lig'de karşılaşan Chelsea ile Manchester City (2-1), Mayıs 2013'ten (Bayern Münih ? Borussia Dortmund) bu yana aynı ay içinde hem lig hem de bir Avrupa kupası finalinde karşı karşıya gelen ilk takımlar olacak. Bayern ile Dortmund'un ligde mücadelesi 1-1 berabere biterken, Şampiyonlar Ligi finalinde gülen taraf 2-1'lik skorla Bayern olmuştu.

@OptaCan: 1986-1988 arasından (Steaua Bükreş, Porto & PSV) bu yana ilk kez Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç sezon üç takım finalde ilk defa boy gösteriyor (2019'da Tottenham, 2020'de PSG & 2021'de Manchester City).

@OptaCan: Manchester City, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde final oynayan dokuzuncu İngiliz takımı oluyor. Bu turnuvada ilk kez final gören son 10 ekibin sadece biri mutlu sona ulaşırken (1997; Borussia Dortmund 3-1 vs Juventus); bunu başaran son İngiliz takımı, 1982'de Bayern Münih'i mağlup eden Aston Villa.

@OptaCan: Chelsea ile Manchester City arasındaki tek Avrupa kupası eşleşmesi, 1970/71 Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde gerçekleşirken; iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, finalde de Real Madrid'i mağlup ederek kupayı kazandı.

@OptaCan: Manchester City ile karşılaştığı son iki resmi maçı kazanan Chelsea, bu iki galibiyeti de Thomas Tuchel yönetiminde aldı. Maviler, rakibi karşısında daha uzun bir galibiyet serisini en son 2005-2009 arasında yakaladı (8G).

MANCHESTER CITY FİNALE NASIL GELDİ?

Şampiyonlar Ligi'nin finalistleri Manchester City ve Chelsea tarihi bir sezon geçirdi. C Grubu'nda sezona başlayan City; Porto, Olympiakos ve Marsilya'nın önünde 16 puanla grubu lider tamamladı. Son 16'ta Borussia Mönchengladbach'ı iki maçta da 2-0'la geçen Manchester City, çeyrek finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u iki maçta da 2-1 yendi. Guardiola'nın öğrencileri yarı finalde PSG'yi 2-1'lik galibiyetlerle eledi ve finale geldi.

CHELSEA FİNALE NASIL GELDİ?

Chelsea de E Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Rennes'in önünde 14 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Son 16'da Atletico Madrid'i 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle eledi. Çeyrek finalde Porto'yu eleyen Maviler, yarı finalde ise Real Madrid gibi bir favoriye karşı deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde de 2-0 yenince final biletini kaptı.