Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İngiliz gecesi

İngiliz gecesi

’nde sezonun en büyüğü M.City- maçıyla belli oluyor. 22.00’deki dev final beIN Haber’de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
İngiliz gecesi

UEFA 'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, ile arasında oynanacak finalde belli olacak. İki İngiliz ekibi, 'in kentindeki Dragao Stadı'nda 22.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN Sports 1 ve beIN Haber kanallarından naklen yayınlanacak. Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor. İki ekip 'da daha önce iki kez kapışırken; iki maçı da Chelsea kazanmıştı.

SON DAKİKA