İngiliz gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak finalde belli olacak. İki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda 22.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN Sports 1 ve beIN Haber kanallarından naklen yayınlanacak. Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor. İki ekip Avrupa'da daha önce iki kez kapışırken; iki maçı da Chelsea kazanmıştı.