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Şampiyonlar Ligi finaline 16 bin seyirci!

'nde final gününe yaklaşıldı. 'in kentinde oynanacak finalde ile kozlarını paylaşacak. Dev finale maksimum 16 bin seyirci alınacağı duyuruldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 13:31
Şampiyonlar Ligi finaline 16 bin seyirci!

'nde 29 Mayıs Cumartesi günü 'in şehrinde 'nin ile takımları arasında oynanacak final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak.

'dan yapılan açıklamada, Portekiz makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.

Buna göre, 'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

Müsabakada her iki takımdan 6'şar bin taraftar tribünde yerini alacak, genel için ayrılan 1700 bilet de bugün TSİ 15.00'te UEFA'nın internet sitesinden satışa sunulacak.

İzleyicilerin yeni tip (Kovid-19) aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.

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