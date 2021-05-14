Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA'dan İstanbul'a çifte final! Hem Süper Kupa hem 2023 Şampiyonlar Ligi...

UEFA'dan İstanbul'a çifte final! Hem Süper Kupa hem 2023 Şampiyonlar Ligi...

Son dakika spor haberi... finalinin İstanbul'dan alınarak Portekiz'e verilmesinin ardından TFF ile UEFA arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç çıktı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, finaline ev sahipliği yapağı öğrenilierken ağustos ayında oynanacak olan Süper Kupa finali de İstanbul'da olacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:37 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 11:06
UEFA'dan İstanbul'a çifte final! Hem Süper Kupa hem 2023 Şampiyonlar Ligi...

UEFA'nın finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

SON DAKİKA