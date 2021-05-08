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İngiliz lobisinden çirkin ayak oyunları! UEFA'ya baskısı

finalini ’dan aldırmak için İngilizler çirkin oyunlara başvuruyor. Ada hükümeti ’yi ‘yüksek riskli’ ülkeler arasında gösterirken, UEFA baskılara boyun eğmeyeceğini bildirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
İngiliz lobisinden çirkin ayak oyunları! UEFA'ya İstanbul baskısı

finalinde 'da ve 'nin boy gösterecek olmasının ardından İngiliz lobisi çirkin ayak oyunlarına başladı. Sabah'ın haberine göre, bazı milletvekillerinin de içinde bulunduğu lobiler, siyaseti ve kulüpleri de alet ederek finalin İstanbul'dan alınması için baskı yapıyor. , dün 'yi seyahat edilmesi yüksek riskli ülkeler arasına ekleyerek UEFA'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ulaştırma Sekreteri , "Bu ülkelere ekstrem durumlar haricinde seyahat yapılmamalı" dedi. , maçın kendi sahalarında oynanması için başvuruda bulundu. Ancak bütün baskılara rağmen geri adım atmayan UEFA, finalin İstanbul'da 'nda yapılacağının garantisini verdi.


İSTANBUL'DA DEV ZİRVE
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'taki dev maç için hazırlıklar sürüyor. M.City ve Chelsea'nin yöneticileri dün İstanbul'a gelerek statta incelemelerde bulundu. Genel Sekreteri ile UEFA proje lideri 'in de katıldığı toplantıda güvenlik, takımların İstanbul'a geliş-gidişi, idman alanları, Kovid-19 tedbirleri görüşüldü.

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