İngiliz lobisinden çirkin ayak oyunları! UEFA'ya İstanbul baskısı

Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da Manchester City ve Chelsea'nin boy gösterecek olmasının ardından İngiliz lobisi çirkin ayak oyunlarına başladı. Sabah'ın haberine göre, bazı milletvekillerinin de içinde bulunduğu lobiler, siyaseti ve kulüpleri de alet ederek finalin İstanbul'dan alınması için baskı yapıyor. İngiltere, dün Türkiye'yi seyahat edilmesi yüksek riskli ülkeler arasına ekleyerek UEFA'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Birleşik Krallık Ulaştırma Sekreteri Grant Shapps, "Bu ülkelere ekstrem durumlar haricinde seyahat yapılmamalı" dedi. Aston Villa, maçın kendi sahalarında oynanması için başvuruda bulundu. Ancak bütün baskılara rağmen geri adım atmayan UEFA, finalin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağının garantisini verdi.



İSTANBUL'DA DEV ZİRVE

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'taki dev maç için hazırlıklar sürüyor. M.City ve Chelsea'nin yöneticileri dün İstanbul'a gelerek statta incelemelerde bulundu. TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile UEFA proje lideri Didier Andrist'in de katıldığı toplantıda güvenlik, takımların İstanbul'a geliş-gidişi, idman alanları, Kovid-19 tedbirleri görüşüldü.