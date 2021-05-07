Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil: Şampiyonlar Ligi finalinin ülkemizde oynanacak olmasından dolayı mutluyuz

Son dakika spor haberleri: 'nin yıldızı : finalinin ülkemizde oynanacak olmasından dolayı mutluyuz

’nin yıldız futbolcusu , ’da ile arasında oynanacak UEFA finali öncesi açıklamalarda bulundu. 'nde dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığını belirten Özil, "’de futbol sevgisi çok yüksek” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 17:58
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil: Şampiyonlar Ligi finalinin ülkemizde oynanacak olmasından dolayı mutluyuz

'nda 29 Mayıs'ta ile arasında oynanacak olan finaline sayılı günler kala, 'nin yıldız futbolcusu , organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığını belirten Özil, "Final ülkemizde oynanacak. Çok mutluyuz. Özellikle de finalin 'da olmasında. 'de insanlar futbol aşığı. Bizler de öyle büyüdük. Nereye gidersen git, hangi takımda oynarsan oyna insanlar büyük bir hevesle seyrediyor. Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek" şeklinde konuştu.

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