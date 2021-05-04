Manchester City 2-0 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Fransa'da aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından yarı final rövanş maçında sahasında Paris Saint Germain'i (PSG) ağırlayan Manchester City, bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Guardiola'nın öğrencileri tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşırken, Chelsea - Real Madrid eşleşmesinden gelecek rakibini beklemeye başladı. Bilindiği gibi bu yıl final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri Mahrez kaydetti.

Paris Saint Germain'de Di Maria kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.