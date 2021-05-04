Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City 2-0 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

2-0 | MAÇ SONUCU

'nde ilk finalist belli oldu. 'da aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından yarı final rövanş maçında sahasında 'i () ağırlayan , bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı ve adını 'da oynanacak finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 23:54
Manchester City 2-0 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

'nde ilk finalist belli oldu. 'da aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından yarı final rövanş maçında sahasında 'i () ağırlayan , bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Guardiola'nın öğrencileri tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşırken, - eşleşmesinden gelecek rakibini beklemeye başladı. Bilindiği gibi bu yıl final Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Paris Saint Germain'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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