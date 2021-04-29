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Son dakika spor haberleri: 'dan flaş seyirci kararı! 'daki ...

, 29 Mayıs'ta 'da oynanacak finalinin kısmi seyircili bir şekilde oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada 17 Mayıs’a kadar sürecek olan kısıtlamanın final maçı üzerinde bir etki etmeyeceği aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:40 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:20
Son dakika spor haberleri: UEFA'dan flaş seyirci kararı! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali...

, 'da oynanacak 2021 finalinin sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının sınırlı sayıda seyirci ile oynanma kararında bir değişiklik olmadığı vurgulandı. UEFA konuyla ilgili, " 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kısıtlamanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağından eminiz" ifadelerine yer verdi.

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