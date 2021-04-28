Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City | CANLI

(PSG) - | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında 'i konuk ediyor. Karşılamanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:01
Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor.


PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ

PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Paredes, Gueye, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappe

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay Gundogan, Mahrez, Foden, Bernardo Silva

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'den itibaren beIN Sports 4'ten canlı yayınlanıyor.

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