Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Paris Saint Germain ile Manchester City kozlarını paylaşıyor.
Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor.
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ
PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Paredes, Gueye, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappe
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay Gundogan, Mahrez, Foden, Bernardo Silva
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'den itibaren beIN Sports 4'ten canlı yayınlanıyor.