Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

(PSG) - : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşma Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:01 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:53
Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde ile kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşma Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Kevin de Bruyne ve 71. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.

PSG'nin tek sayısı ise 15. dakikada Marquinhos'tan geldi.

PSG 10 KİŞİ TAMAMLADI

Zorlu mücadelenin 77. dakikasında Fransız temsilcisi 10 kişi kaldı. Idrissa Gueye direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SON DAKİKA