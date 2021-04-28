Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Paris Saint Germain ile Manchester City kozlarını paylaştı.
Parc des Princes'te oynanan karşılaşma Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Kevin de Bruyne ve 71. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.
PSG'nin tek sayısı ise 15. dakikada Marquinhos'tan geldi.
PSG 10 KİŞİ TAMAMLADI
Zorlu mücadelenin 77. dakikasında Fransız temsilcisi 10 kişi kaldı. Idrissa Gueye direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.