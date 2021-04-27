Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea | CANLI

- Chelsea | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. Canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 22:01 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 22:02
Real Madrid - Chelsea | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında Chelsea'yi konuk ediyor.

REAL MADRID-CHELSEA MAÇI İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, , , , , , Modric, , Benzema.

Chelsea: , , , , Chilwell, , , Azpilicueta, Pulisic, Werner, Mount.

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Chelsea maçı saat 22:00'de başladı. Dev karşılaşma beIN Sports 4 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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