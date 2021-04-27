Real Madrid - Chelsea | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Real Madrid sahasında Chelsea'yi konuk ediyor.

REAL MADRID-CHELSEA MAÇI İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius Junior, Benzema.

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, Chilwell, Kante, Jorginho, Azpilicueta, Pulisic, Werner, Mount.

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Chelsea maçı saat 22:00'de başladı. Dev karşılaşma beIN Sports 4 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.