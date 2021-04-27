Real Madrid - Chelsea: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan Real Madrid ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi.

Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan yarı final ilk maçı 1-1'lik skorla tamamlandı.

Chelsea zorlu mücadelenin 14. dakikasında Christian Pulisic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Real Madrid ise bu gole 29. dakikada Karim Benzema ile karşılık verdi.

Bu skorla Chelsea deplasmandan avantajla dönmüş oldu.

Yarı finalin diğer maçında ise 28 Nisan Çarşamba günü 22.00'de PSG-Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakaların rövanşları 4-5 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.