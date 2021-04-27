Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- Chelsea: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı - Chelsea karşılaşmasıyla başladı. Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın golleri Karim Benzema ve Christian Pulisic'ten geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 22:01 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 00:17
Real Madrid - Chelsea: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi.

Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan yarı final ilk maçı 1-1'lik skorla tamamlandı.

Chelsea zorlu mücadelenin 14. dakikasında Christian Pulisic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ise bu gole 29. dakikada Karim Benzema ile karşılık verdi.

Bu skorla Chelsea deplasmandan avantajla dönmüş oldu.

Yarı finalin diğer maçında ise 28 Nisan Çarşamba günü 22.00'de PSG-Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakaların rövanşları 4-5 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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