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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor! İşte maçlar ve tarihleri

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan 'nde yarı final heyecanı başlıyor. İlk maçta , 'yi konuk edecek. 2. maçta ise , 'i ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:31
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor! İşte maçlar ve tarihleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu 'nde yarı final heyecanı salı günü başlıyor.

Yarı finalin ilk maçında İspanyol ekibi , salı günü İngiltere temsilcisi 'yi Alfredo di Stefano Stadı'nda konuk edecek.

Yarı finalin diğer maçında ise 28 Nisan Çarşamba günü Fransa'nın Paris Saint-Germain () takımı, Parc des Princes Stadı'nda İngiliz kulübü 'yi ağırlayacak.

Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

Müsabakaların rövanşları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle kapanacak.

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