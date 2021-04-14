Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sona erdi. 'yu elerken, Real Madrid Liverpool'u saf dışı bıraktı. Paris Saint Germain son şampiyon 'i kupanın dışına iterken Manchester City ise 'u eledi. Böylelikle Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 00:24
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları sona ererken, yarı finalde karşılaşacak takımlar belli oldu. Salı günü oynanan mücadelelerde 'yu eleyen ve Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain (PSG) yarı finale yükselen ilk takımlar olurken; çarşamba günü oynanan maçlarda Real Madrid'in Liverpool'u, Manchester City'nin ise Borussia 'u elemesi sonrası yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final eşlemeleri:

PSG-Manchester City
Chelsea-Real Madrid

İLK MAÇLAR 27 NİSAN'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar Salı günü, rövanş karşılaşmaları ise 4 Mayıs Salı günü oynanacak.

SON DAKİKA