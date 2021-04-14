Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

çeyrek final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:21 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:28
Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

çeyrek final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Anfield Road'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Real Madrid ilk maçta 3-1 galip gelmişti. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: , , Phillips, , , , , , , Salah, Jota

Real Madrid: Courtois, Odriozola, , , , , , Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

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