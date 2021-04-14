Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Anfield Road'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Real Madrid ilk maçta 3-1 galip gelmişti. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema