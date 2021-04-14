Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:30
Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Signal Iduna Park'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Manchester City ilk maçta 2-1 galip gelmişti. Peki, Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Manchester City maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Hiltz, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland

Manchester City: , Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, De Bruyne, İlkay, Silva, Foden, Mahrez

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