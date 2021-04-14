Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Signal Iduna Park'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Manchester City ilk maçta 2-1 galip gelmişti. Peki, Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Manchester City maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Hiltz, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, De Bruyne, İlkay, Silva, Foden, Mahrez