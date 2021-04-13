Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor.
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetiyor.
Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 3-2'lik skorla kazanmıştı.
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı 13 Nisan Salı günü saat 22:00'den itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAYERN MÜNIH MAÇI 11'LERİ
PSG: Navas, Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo, Paredes, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Hernandez, Davies, Kimmich, Alaba, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting