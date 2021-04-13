Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih | CANLI

(PSG) - | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. İlk maçı deplasmanda 3-2'lik skorla kazanan sahasında Alman devi 'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 22:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 22:01
Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde (PSG) ile kozlarını paylaşıyor.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetiyor.

Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 3-2'lik skorla kazanmıştı.


PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı 13 Nisan Salı günü saat 22:00'den itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAYERN MÜNIH MAÇI 11'LERİ

PSG: Navas, Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo, Paredes, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Hernandez, Davies, Kimmich, Alaba, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting

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